DESCHÊNES, Christiane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juillet 2021, à l'âge de 59 ans et cinq mois, est décédée Mme Christiane Deschênes, conjointe de M. Clément Couture, fille de feu M. Gérard Deschênes et de feu Mme Pierrette Minguy. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, son frère Guy et son neveu Mike ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs de la famille Couture, ses compagnes et compagnons de travail ainsi que ses ami(e)s qu'elle aimait beaucoup. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h 15.Clément tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du CLSC Chaudière-Appalaches pour tous les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Société de recherche sur le cancer, téléphone : 1-866-343-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca.