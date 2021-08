ST-PIERRE, Thérèse Brousseau



À l'Hôpital St-Sacrement, le 16 juillet 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Thérèse Brousseau, épouse en premières noces de feu monsieur Douglas St-Pierre et en secondes noces de feu monsieur Robert Noreau, fille de feu Henri Brousseau et feu Rose-Alma Grandbois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rosalind St-Pierre Hambleton et Guy St-Pierre; ses petits-enfants: Mona, Raphaël et Antoine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.