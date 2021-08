GARIÉPY, Yvette Caseault



Au CHSLD Ste-Anne-de-Beaupré, le 28 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Yvette Caseault épouse de feu monsieur Antonio Gariépy. Elle était la fille de feu monsieur Charles Malcolm Caseault et de feu dame Marie-Anna Racine. Elle demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Marc, Mario (Claudine), Richard (Martine), Michel (Édith), Solange (Patrick), Normand et Denis (Nancy) ; ses petits-enfants : Rosemarie, Audréanne, Angéline, Laura-Ève, Éloïse, Sandy et Edwards; ses frères et sœurs : Jacques (Colette), Suzanne (Jacques), Lise (feu Claude), feu Liliane (Jacques), feu Gérard (feu Cécile), feu Laurent, feu Noël, feu Lucien, feu Denise et feu André; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gariépy tous décédés : feu Benoît, feu Éliane, feu Gaston (feu Yvette), feu Clément (feu Denise); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami (e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame de la Nouvelle-France pour la paroisse de Château-Richer. La direction des funérailles a été confié :