ARRELLE, Eugène



À l'I.U.C.P.Q., le 27 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Eugène Arrelle, époux de dame Lise Sirois, fils de feu Léopold Arrelle et feu Germaine Trudeau. Il demeurait à Québec, secteur Cap-Rouge.le vendredi 3 septembre 2021 de 19 h à 21 h etde 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses enfants : Stéphane (Gilles Dancause), Roxanne et Jean-René; ses petits-enfants : Julie-Caroline, Dominique; Catherine, Camille, Olivier; François, David, Victoria et leur mère Ève Marier; son arrière-petite-fille Adélie; ses deux frères : Arthur (Geneviève) et Robert (Lise); ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et tous ses nombreux amis auxquels il tenait. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de gériatrie de l'I.U.C.P.Q. pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 Chem. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8, tél. : (418) 656-4999, www.Fondation-iucpq.org/je-donne