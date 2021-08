Bo Bichette fait tout pour les Jays

Menés par un Bo Bichette en grande forme et des lanceurs dans d’aussi bonnes dispositions, les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Indians de Cleveland 3 à 0, jeudi soir, au Rogers Centre.

Bichette est le seul qui a produit des points dans cette rencontre à sens unique. Le jeune joueur d’arrêt-court a ouvert son compteur avec sa 20e longue balle de la saison. Vladimir Guerrero fils, qui était sur les sentiers après avoir frappé un simple, a pu lui aussi croiser la plaque.

C’est au sixième tour au bâton de l’équipe locale que Bichette a frappé à nouveau. Cette fois, son roulant au champ centre a permis à Marcus Semien de marquer.

Si Bichette est sans contredit le héros de ce match, le lanceur Ross Stripling (5-6) n’a pas à rougir de sa performance. En six manches, le partant n’a donné que trois coups sûrs et a passé six frappeurs dans la mitaine. Les releveurs Trevor Richards, Tim Mayza et Adam Cimber ont fermé les livres par la suite. Ce dernier a enregistré un premier sauvetage avec sa nouvelle équipe.

Triston McKenzie (1-5) a ajouté la défaite à sa fiche. Il a accordé les trois points des Blue Jays sur cinq coups sûrs.

Les Tigers ont le numéro des Red Sox

À Detroit, les Red Sox de Boston ne connaissent pas leurs meilleurs moments dernièrement et ils ont échappé leur série face aux Tigers en étant battus 8 à 1.

La séquence sur la route des Sox ne se déroule pas comme prévu. Il y a une semaine, les hommes d’Alex Cora ont été blanchis en trois matchs par les Rays de Tampa Bay, puis ils n’ont obtenu qu’une victoire dans le 2 de 3 face aux Tigers.

C’est bon signe pour les Blue Jays, qui accueilleront les représentants du Massachusetts à Toronto dès vendredi. La seule équipe canadienne du baseball majeur n’a perdu qu’un duel en sept occasions depuis son retour au Rogers Centre.

Pour en revenir aux Tigers, Victor Reyes a produit trois points et Jonathan Schoop deux. Robbie Grossman avait donné le ton dès la première manche avec une longue balle en solo.

Tarik Skubal (7-10) a été le lanceur victorieux, lui qui a donné cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches sur la butte. Il a aussi retiré quatre hommes sur des prises.

La sortie de Martin Perez (7-8) fut de courte durée pour les Red Sox. L’artilleur vénézuélien a été envoyé aux douches après avoir permis trois points sur cinq frappes en lieu sûr, en seulement une manche et un tiers.