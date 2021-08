Cécile Lizotte Lévesque





Au Centre d'hébergement St-Joseph de Rivière-du-Loup, le 3 février 2021, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédée madame Cécile Lizotte, épouse de feu monsieur Conrad Lévesque et fille de feu monsieur Ludger Lizotte et de feu madame Alice Desrosiers. Elle demeurait à Rivière-du-Loup.Elle a toujours été une femme résiliente et engagée, ainsi qu'une mère bienveillante, courageuse, loyale et dévouée.La famille recevra les condoléances d'usage au salon funéraire :samedi le 14 août 2021, à compter de 9 heures.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Yves (Lucile Léveillé), Micheline, Ginette (Yvan Dubé) et Jacques (Nancy Parent), de même que ses petits-enfants Hélène, Frédérique et Martin et leurs enfants Coralie, Ariane, Christophe, Élisabeth, Camille et Jade.Elle était la sœur de feu Gabrielle Lizotte (feu Luc Simard), feu André Lizotte (Lucette Lepage), feu Yolande Lizotte (feu Paulo Mailloux), Janine Lizotte (Jean S. Ouellet), Monique Lizotte (Benoit Paradis), Yvon Lizotte (Louise Dunlay) et Odette Lizotte.Elle était la belle-sœur de Anne-Marie Lévesque (Pierre Ferland) et de Jeannine Roland (feu Philippe Lévesque).Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines de même que de nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Joseph de Rivière-du-Loup pour leur dévouement assidu et les soins exceptionnels qui lui ont été prodigués et particulièrement madame Hélène Lavoie.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 250, rue Dundas Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario) M5T 2Z5.Parents et ami(e)s se rassembleront ensuite à la mémoire de Cécile à l'hôtel Universel de Rivière-du-Loup.La direction des funérailles est confiée à la :