LA FONTAINE, Rolande Dumais



La carrière terrestre de Rolande Dumais s'est terminée au CHUL de Québec, le 16 juillet 2021. Elle a été, pendant 72 ans, la collaboratrice et l'épouse bien-aimée du Dr Benoit La Fontaine. Fille de Josaphat Dumais et de Maria Rossignol, elle était la troisième d'une famille robuste et vaillante de 11 enfants, établie à Mont Joli.Rolande est mère de six enfants : feu Chantale; Claude (Danielle Saint-Pierre); feu André (Sylvie Kelly); Marc (Hélène Laforce); Yves et feu Louis. Les petits-enfants de Rolande se souviendront de leur grand-maman avec grande affection : Pierre (Catherine Vézina); Simone (Alex Gagnon); Rosemarie; Jean; Rachel (René Racine); Françoise (Maxime Couillard); Florence ainsi que ses arrière-petits-enfants : Édouard, Gabriel, Kate, Gaël. Lui survivent deux frères : Réal et Mario (Denise Saint-Pierre); ses belles-sœurs Alberte Buteau, Claudette La Fontaine, Céline Gauvreau, ainsi que plusieurs neveux et nièces. L'ont précédée dans l'au-delà ses frères et soeurs: Gérard (feu Marie-Blanche Gagné); Thérèse (religieuse); Carmelle (feu Fernand Langlois); Jean-Eudes, Yvon (Jacqueline Gagné); Jean-Marie; Guy (Marcelle Caron) et Lucien (feu Marie Caron). Rolande fut d'abord une infirmière, recherchée pour sa douceur, sa compétence, sa patience et son empathie. Mariée, elle continua, malgré une famille qui grandissait, à pratiquer sa profession aussi longtemps qu'elle le put, tout en contribuant aux affaires sociales comme conseillère, conférencière, organisatrice, etc. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h00et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière Mount Hermon (1801 ch. Saint-Louis à Québec). La famille tient à remercier le personnel - tous les membres du personnel - de l'Unité de Gériatrie de courte durée du CHUL qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris soin de notre chère Rolande, avec douceur et patience, de façon exemplaire.