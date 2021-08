Confessions d'un vieux professeur

Je commence à préparer la rentrée universitaire de l’automne sans trop savoir quelle forme elle prendra considérant la situation sanitaire.

C’est toujours un moment qui m’amène à réfléchir sur ce métier de professeur que je pratique depuis près de 20 ans.

Un jeune reste un jeune, mais un changement frappant me semble être survenu pendant cette période.

Ce changement est encore plus frappant si je retourne plus loin dans le temps, à l’époque où j’étais moi-même étudiant.

Inflation

Quel est ce changement qui me frappe ?

Il est dans l’attitude des étudiants vis-à-vis de leurs notes.

De nos jours, un nombre élevé d’étudiants viendra inévitablement quémander un rehaussement de la note reçue, mais sans la moindre justification raisonnée.

Ce n’est pas : « monsieur, vous avez erré, car le manuel dit ceci et c’est bel et bien ce que j’ai écrit ».

La demande sera quelque chose comme : « monsieur, vous m’avez mis A-, mais il me manque un demi-point pour avoir A. Soyez gentil, s’il vous plaît ».

Je leur explique, sourire en coin, qu’on peut être à un demi-point du palier supérieur, mais aussi à un demi-point du palier inférieur.

D’autres fois, la demande sera du type : « monsieur, s’il vous plaît, haussez ma note, j’ai travaillé tellement fort ».

J’explique patiemment que je n’ai pas les moyens de savoir combien d’heures ils ont consacrées à leur travail. Je ne peux que juger le résultat devant moi, seule pièce à conviction.

Il y a aussi, leur dis-je, des étudiants qui réussissent mieux avec moins d’heures de travail, et c’est ainsi.

Habituellement, ils n’apprécient pas la remarque.

Les étudiants peuvent aussi faire une demande officielle de révision. Ils doivent fournir une justification à cette demande.

La « justification » la plus fréquente ? Ils se disent « déçus » ou « mécontents » de leur note.

Le résultat combiné de tout ceci est un des petits secrets bien gardés du monde universitaire : une inflation généralisée des notes.

Jadis, j’étais très content quand je décrochais un A. Aujourd’hui, le A est banal.

Jadis, il n’était pas rare que des étudiants échouent au cours même s’ils avaient remis tous leurs travaux et fait tous les examens.

Aujourd’hui, la note de passage est pratiquement garantie si tous les travaux ont été remis.

Pourquoi ? Parce que les professeurs achètent la paix et se protègent contre d’éventuelles contestations.

Ce n’est pas qu’une impression personnelle, mais un phénomène documenté.

En Grande-Bretagne, le nombre d’étudiants obtenant la plus haute note possible (« First » dans le jargon académique britannique) est passé de 7 % en 1994 à 29 % en 2019.

Pour chaque étudiant qui obtenait la note maximale au début des années 1990, il y en a aujourd’hui près de 20.

Riches

Je suis pourtant sûr qu’une chose n’a guère changé : mes étudiants viennent massivement de milieux relativement privilégiés.

Les enfants issus des milieux défavorisés restent peu nombreux à l’université.

Le niveau des droits de scolarité n’y change rien, car l’écrémage se fait au secondaire.

Je le regrette amèrement.