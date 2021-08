Couverture cellulaire: la Minganie dénonce la «lenteur» du CRTC

La MRC de Minganie attend toujours que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC) sélectionne les entreprises prêtes à offrir la couverture cellulaire, près de 10 mois après que le projet a été annoncé.

• À lire aussi: Des castors provoquent une importante panne internet

• À lire aussi: Budget Girard: la facture triple pour brancher les Québécois à l’internet haute vitesse

À bien des endroits, dans la municipalité de Minganie, sur la Côte-Nord, aucune couverture cellulaire n’est disponible. Un problème qui a une incidence sur la sécurité des gens et l’économie de la région, a indiqué Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie, à TVA Nouvelles, jeudi.

Au printemps 2020, Ottawa a annoncé le Fonds pour la large bande, pour combler le fossé numérique au Canada et qui devait permettre aux citoyens d’avoir une couverture cellulaire, de pouvoir se connecter à l’aide de la LTE, et d’avoir une connexion Internet offrant des vitesses de connexion à large bande d’au moins 50 Mb/s. La région n’a cependant toujours pas la couverture totale dont elle devait bénéficier.

«Deux entreprises sont venues nous interpeller pour nous offrir des services. Donc à partir de là on a commencé à négocier avec eux. [Les entreprises] nous ont proposé des projets qu’on a appuyés et qu’elles ont déposés pour avril 2020», a expliqué, M. Noël.

Les entreprises avaient jusqu’au 30 avril 2020 pour faire des soumissions au fonds du CRTC. La réponse pour le financement de l’organisme fédéral devait venir en octobre 2020, puis a été repoussée au milieu de l’année 2021.

«On a passé une résolution pour mettre un peu de pression sur le CRTC, mais on n’a pas de réponse, pas d’accusé de réception, rien du tout. Il y a une opacité au niveau du CRTC, on n’est pas capable de voir ce qui bogue», a lancé M. Noël.

«Il y a plein de beaux projets qui se concrétisent en Basse-Côte-Nord, en Minganie, on voit avec Havre-St-Pierre pour le réseau Internet pur fibre. Il y a des choses qui se font présentement. Reste que les télécommunicateurs, par exemple, depuis plus d’un an, on attend les réponses du CRTC pour la Minganie. C’est très très long», a commenté la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill.

Le CRTC s’est pour sa part défendu de s’attendre à ce que «les services d’accès Internet à large bande fixes soient disponibles pour 90 % des ménages et entreprises du Canada d’ici la fin de 2021, et aux 100 % dès que possible», a fait savoir l’organisme à TVA Nouvelles, jeudi.

D’autres annonces continueront d’être faites au fur et à mesure que les décisions de financement seront prises, ont ajouté le CRTC dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles.