MC CARTHY, Jean (Johnny)



Arrivé au bout de cette route qu'il a tant aimée, entouré de ses proches, est décédé en douceur et sérénité le 25 juillet 2021 Monsieur Jean (Johnny) Mc Carthy à l'âge de 80 ans. Fils de feu William Mc Carthy et de feu Angéline Bronsard, il était l'époux de Dame Claudette Lagacé. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Kaven (Marie-Pierre Normand) et Mary-Lou (Philippe Couture), son frère feu Jacques-Yvon Mc Carthy (Diane Huot, père de Bryan et Kathleen), ses beaux-frères et belles-sœurs : Andrée Lagacé (feu Arnold Whittington), Diane Lagacé (Michel Bergeron), Serge Lagacé (Jocelyne Babin) et Francyne Lagacé (feu André Racicot), son filleul : Dave Whittington ainsi que plusieurs autres neveux et nièces dont Ken Lagacé-Racicot ("Salut mon oncle !") et Manon Lagacé. Sincères remerciements à la multitude d'amis qui ont été présents et fait preuve de bienveillance au cours des derniers mois, ainsi qu'à tout le personnel de la santé qui se soucie de l'humain avant tout. La famille recevra les condoléances au complexede 8h30 à 11h15.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire, à l'image de Johnny, par un don à tout organisme qui prend soin des gens. Salut mon homme!