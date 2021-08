GODBOUT, Hervé



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juin 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Hervé Godbout, conjoint de feu Jean Beaulieu. Il était le fils de feu Paul-Émile Godbout et de feue Marie-Paule Duval. Il demeurait à Saint-Étienne de Lauzon. Il laisse dans le deuil, son fils Bernard, sa fille Karine (Étienne Lagacé), ses deux petits-enfants: Zackary et Rosalie. Il laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs : Réjeanne (feu Donat Fortin), Jean-Guy, Gaétan, André (Carmen Bourgault), Jacinthe (Roland Chouinard), Madeleine (Gabriel Anctil), feu Jocelyne (feu Claude Dion), son beau-frère Luc Beaulieu et sa famille, sa belle-sœur Carole Beaulieu et sa famille. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10 heures.et les cendres seront inhumées au cimetière de St-Étienne par la suite. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Beaudoin Ferland Dupuis Ltée.