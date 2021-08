THÉBERGE, André



Au CHSLD Saint Brigid's Home, le 8 février 2021 à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur André Théberge, époux de feu dame Pauline Gravel, fils de feu Marie-Flore Verret et de feu Ludger Théberge. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 11h et seraLes cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame de Belmont, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, ses deux enfants : Michel (Lorraine Parnetsky) et Diane; ses petits-enfants: Nadine, Stéphanie et Paul, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères Maurice, Bruno, René, Marcel et Gabriel. Un merci particulier à tout le personnel du CHSLD Saint Brigid's Home pour leur dévouement et les bons soins prodigués tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet :www.societealzheimerdequebec.com.