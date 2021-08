GIGUÈRE, Renée Cantin



C'est avec une grande tristesse que nous avons communiqué au printemps dernier le décès de madame Renée Cantin, à l'âge de 82 ans, le 21 mars 2021 au C H U - Hôpital St-François d'Assise. Épouse de monsieur Jean Giguère, fille de feu madame Marguerite Madden et de feu monsieur Charles-Édouard Cantin. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : François (Brigitte Beaudry), Nathalie et Martin (Josée Danis); ses petits-enfants : Philippe (Nelly), Frédérique, Justin, Émilie et Alexandra; ses frères et sœurs : Feu André (feu Hélène Dostie), feu Claude (feu Colette Brindamour), feu Camille, feu Denise (feu Maurice Simard) et sa jumelle feu Sr Paule; ses beaux-frères et belles-sœurs : Feu Robert (Janet Munro), Feu Andrée (Paul Blouin), Lise (SMNDA), Nicole (Feu Jean-Guy Caouette), Michelle, Suzanne (Jean-Paul Dion), Richard (Lise Bourget) et Ginette (feu Pierre Pelletier) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins, infirmières et préposés de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Programme de Réhabilitation Fraser , 300-675 Ave Marguerite-Bourgeoys, Québec, QC G1S 3V8 ou à la fondation des Sœurs Missionnaires de Notre- Dame D'Afrique, 5655 rue de Salaberry, Montréal, QC H4J 1J5.