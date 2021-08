Deux arrestations pour trafic de cocaïne à Val-d’Or

La Sûreté du Québec a mené, mercredi, une perquisition dans un logement à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre d’une opération antidrogue.

Tôt mercredi matin, deux hommes, âgés de 60 et 45 ans, ont été arrêtés dans un logement de la 4e Avenue.

La perquisition a permis la saisie de plus d’un quart de kilogramme de cocaïne et d’environ 5 kg de produit servant à la coupe de la drogue. Des armes, un poing américain, un bâton télescopique, un couteau rétractable et tout le matériel nécessaire à la vente de drogue ont aussi été saisis sur place.

Après avoir été interrogés par les enquêteurs, les deux présumés trafiquants ont été remis en liberté. Ils devront comparaître ultérieurement au palais de justice de Val-d’Or sous des accusations relatives au trafic de cocaïne.