BOUTET, Jean-Claude

À la Maison Dessercom de Lévis, le 6 décembre 2020, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Boutet, époux de madame Megumi Nakamura. Il était le fils de feu monsieur Alfred Boutet et de feu dame Maria Plante. Il demeurait auparavant à Stoneham-et-Tewkesbury et depuis quelques années, à la Résidence La Rose des Vents de Cap-St-Ignace. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, jour des funérailles, à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses enfants: Junichiro, Frédéric (Cynthia Tétreault). Il était le frère de: feu Germaine Boutet, feu Jacqueline Boutet (feu Lionel Létourneau), feu Claire Boutet (feu André Bouthillette), feu Benoit Boutet (feu Denise Rancourt, Yolande Lamarche), feu Guy Boutet, Rose Boutet (feu Renald Lamarre), feu Gertrude Boutet, Monique Boutet (Fernand Bernier), Lise Boutet (Richard Fréchette) et Michel Boutet; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, en particulier son confrère de travail au Japon, le Père Arthur Beaulieu. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Dessercom de Lévis, le personnel aux soins palliatifs du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, la direction et le personnel de la Résidence la Rose des Vents de Cap St-Ignace ainsi que la direction et le personnel de la Résidence Manoir St-Louis de Montmagny pour leur soutien, la qualité de leur accompagnement et leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny: https: www.jedonneenligne.org/fondationhddm/ et/ou à la Société Canadienne du Cancer : https://www.cancer.ca/ La direction des funérailles a été confiée à la