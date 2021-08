ADAM, Réjeanne



À son domicile, le 16 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Réjeanne Adam, fille de feu monsieur Iréné Adam et de feu dame Véronique Lizotte. Elle demeurait à St-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s au, jour de la célébration à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Mathieu Boki (Rania Lagopodis), Grégoire Boki et leur père feu Alexander Boki, son petit-fils: Tristan, ses frères: Robert (Cécile Ayotte), Roger (feu Héléna Gagné) et feu Serge. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Paul. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la