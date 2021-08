TRUDEL, Colette



Au CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 30 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Colette Trudel. Elle était la fille de feu madame Murielle Vallières et de feu monsieur Maurice Trudel. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Bruce Gillett), Pierre (Francine Baril), Chantal Bélanger (Gérald Gingras), Myriam Maguiraga (Étienne Savard) ; ses petits-enfants Jonathan, Chantal, Gabriel, David, Marie-Julie, Andréanne, Antoine, Charles-Élie, Félix-Antoine ; ses sœurs et frère : Denise, Renée (feu Donald Aubin), André (Colette Daigle), Claudette, Suzanne (Laval Gagné) et Monique. Elle fut précédée par sa sœur Marie-Lise (feu Michel Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille y recevra les condoléances une heure et demie avant la cérémonie, soit à compter de 12 h 30. La cérémonie se terminera avec l'inhumation au cimetière Saint-Charles. Les enfants tiennent à remercier particulièrement monsieur François Aubry et madame Lucie Desaulniers pour leur dévouement et leur générosité constante auprès de leur mère, ainsi que les membres du personnel du CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent Côté Quartier pour l'attention portée et la qualité des soins offerts. Selon les souhaits de la défunte, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Pilier (https://www.jedonneenligne.org/fondationlepilier/DIM/ )ou autres.