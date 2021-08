FORTIN, Régent



Au CHSLD de St-Flavien, le 14 juillet 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Régent Fortin, fils de feu monsieur Gérard Fortin et feu madame Angéline Montminy. Il demeurait à St-Flavien autrefois de Beaumont. La famille accueillera parents et amis à laIl laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Céline (Pierre Bellegarde), Sylvie, feu Donald, Richard (Suzanne Brulotte); ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que les camarades de sa Résidence du centre de jour et du CHSLD de St-Flavien. Un merci tout spécial à Marilyn et Simon ainsi qu'à son personnel pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la