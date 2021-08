BOIS, Monique Théroux



Au centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 3 juillet 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Monique Theroux, épouse de feu monsieur Gilles Bois, fille de feu monsieur Albert Theroux et de feu madame Florina Boisclair. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: Sophie (Raynald Pichette) et Marie-Ève (Michel Guay); ses frères et sœurs: Aline (feu Clément Girouard), feu Germain (Jeannine Parent). Elle était la sœur de: feu Annette (feu Maurice Bonin), feu Della (feu Bernard Aussant), feu Jean (Fernande Chapdelaine) et feu Léo (feu Fernande St-Germain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bois: Alyre (Jeanne Roy), feu l'Abbé Robert, Luc (Pierrette Paré), Marcel (Ginette Milliard), feu Marc, Rachel (Jean-Guy Brochu), Jacques, Jules (Caroline Paré) et Rock; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don.de 13h à 15h30.