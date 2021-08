TREMBLAY, René



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 mai 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur René Tremblay, époux de madame Nicole Racine. Il était le fils de feu madame Thérèse Defoy et de feu monsieur Roger Tremblay. Il demeurait à St-Tite des Caps.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h 00 à 12 h 45,. L'inhumation se fera au cimetière paroissial de St-Tite-des-Caps. Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole Racine; ses enfants Michaël (Anissa Caron) et Ricardo (Véronique Abbott); ses petits-enfants : Benjamin, Daphnée, Ariane, Blanche et Maël; ses frères et ses sœurs: Fernand (Lise Fortier), Annette (Alain Renaud), Raynald (Louise Lessard) et Hélène (André Guillemette); ses beaux-parents : feu Paul-Aimé Racine et feu Blanche-Irène Guimont; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Normand (Diane Coulombe), Denis (Nicole Jean), Ange-Aimée (Raymond Harvey), Marilyne, Jacques (Hélène Jean), Pauline, Mario, France (Jean-Claude Lavoie) et Chantale (Mario Drouin). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et le CRCEO pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer de Québec, 2375, Avenue de Vitré, Québec G1J 5B3www.fqc.qc.ca/ressources/cancerou Fondation Héma-Québec, 1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec, (Québec) G1V 5C3,fondation.hema-quebec@hema-quebec.qc.ca