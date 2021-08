ST-ONGE, Roger



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 juillet 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Roger St-Onge, époux de dame Rose-Hélène Dumais, fils de feu Napoléon St-Onge et feu Ida Lavoie. Il demeurait à Québec, il était natif d'Amqui.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rose-Hélène; ses enfants : Martin (Dany Leblanc) et Lucie (Sylvain Clavet); ses petits-enfants : Karolane, Jessica, Charles et Gabriel; ses frères et sœurs : Juliette (Bertrand Gendron), feu Noëlla, Roland (Diane Bérubé), feu Jean-Claude, Jeanne (feu Réginald Michaud), Alphonse (Céline Renaud), Fernande et Lucien (Céline Simoneau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumais : Yvette (feu Adrien St-Laurent), feu Albert (Adéla St-Laurent), Camille (feu Fernande Deschênes), Benoit (Ghislaine Boutet), feu Jean-Marie (feu Colette Morin) et feu Bertrand (feu Raymonde St-Laurent), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Catherine Vaillancourt, ainsi que le personnel soignant de l'hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués avec un grand cœur généreux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pavillon de l'hôpital du Saint-Sacrement, 1050, chemin Sainte-Foy Local L0-06. Québec, Québec G1S 4L8, tél.: (418) 525-4385, www.fondationduchudequebec.org