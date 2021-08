CHABOT, Denis



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le mercredi 21 juillet 2021 à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédé monsieur Denis Chabot, époux de feu Patricia Bissonnette et fils de feu Hector Chabot et de feu Bernadette Nadeau. Il demeurait au Manoir du Quartier à Saint-Georges et autrefois de Lac-Etchemin.où la famille recevra les condoléances de 13h30 à 15h15. Ultérieurement la mise en habitacle aura lieu au columbarium Roland Couture et Fils inc. de Lac-Etchemin sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil ses 2 filles: Sonya (Martin Carrier) et Marie-Claude; ses petits-enfants: Sébastien et Marc-Antoine Carrier (Emilie Gagné). Il était le frère de: madame Marcelle Chabot. Il était le beau-frère de: feu Léo, feu Doris, feu Albert, feu Melven (Pierrette Morin), feu Gérald (Yolande Fournier), feu Bernard (Micheline Bilodeau), feu Duncan (feu Dora Hennessey),feu Wilfrid et feu Thérèse Bissonnette. Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD 2e étage de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués et ainsi que le personnel du Manoir du Quartier de St-Georges pour leur gentillesse envers son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 pour l'hôpital St-Georges.