ROUSSEAU, Suzelle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mai 2021, à l'âge de 65 ans, est décédée Suzelle Rousseau, épouse de Michel Desharnais, fille de feu Aurèle Rousseau et de feu Gemma Carrier. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas, autrefois à Joly. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Marie-Eve (Simon Têtu) et Vanessa (Stéphan Gaudet); ses petits-enfants: Rafaële, Frédérique et Olivier; ses frères et soeurs: Michel (Francine Charest), Céline (Marcel Courcy), Diane (Alain Talbot), Odette (Raymond Laroche), Serge (Micheline Guérard), Aurélien (Johanne Bouchard), Suzie (Pascal Lambert), Sylvie (Normand Morel), Andrée (Mario Champagne) et Marie-Claude (Michel Boies); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Desharnais: Soeur Gisèle n.d.p.s., Jeannine (feu Fernand Laroche), feu Raymond (Colette Denis) et feu Laurette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.de 13h à 15h.et de là au columbarium du Complexe Claude Marcoux. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don).