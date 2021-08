Échos sur la ville: la créativité dans votre assiette

Photo courtoisie

C’est sous ce thème (titre) que se tient à compter d’aujourd’hui (et jusqu’au 15 août) la 13e Semaine québécoise des marchés publics, dans plus de 140 marchés publics de la province. L’événement est une initiative de l’Association des marchés publics du Québec, qui vous invite à découvrir et redécouvrir les marchés publics de la région et sur la route de leurs vacances. Cette année encore, l’événement a comme porte-parole l’auteure et nutritionniste gourmande Julie Aubé (photo). Elle se fera lancer des défis sous forme de capsules vidéo et y répondra à partir de visites dans les marchés publics du Québec. Les marchés publics de la Capitale-Nationale participants sont les suivants: Lac-Beauport, Saint-Augustin, Saint-Raymond, Cantons (Stoneham), Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Ferréol-les-Neiges, Limoilou, Le Grand Marché de Québec, Saint-Sauveur, Sainte-Foy, Pont-Rouge, La Malbaie, Deschambault et Baie-Saint-Paul.

Noces de diamant

Photo courtoisie

Félicitations à Carole Simard et Léo Thériault (photo), de Lévis, qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple a trois enfants, Isabelle (Karl), Éric (Nathalie) et Christine (Sokea); neuf petits-enfants, Valérie, Sarah, William, Cindy, Frédérique, Tristan, Catherine, Stéphanie et Philippe; et un arrière-petit-fils, Olly.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Majella Blais et Louise Boisvert (photo), tous les deux natifs du comté de Lotbinière, mais qui demeurent dans l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec, depuis plus de 50 ans, fêtent aujourd’hui leurs noces de diamant parce qu'ils se sont mariés le 5 août 1961. Ce couple aimant et généreux qui adore faire du camping a deux enfants, Mario (conjointe Guylaine) et Marie-Claude (conjoint Félix) et autant de petits-enfants, Alexandre et Charlotte. M. Blais a travaillé une trentaine d’années pour Guay inc.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 5 août 1996. C’est la fin des Jeux olympiques d’Atlanta. Les États-Unis ont dominé les compétitions avec 101 médailles, dont 44 d’or. Le Canada prend la 11e place avec ses 22 médailles: trois d’or, 11 d’argent et huit de bronze.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anton Stastny (photo), joueur de hockey slovaque (1980-89: Nordiques), 62 ans... Erik Guay, ex-skieur québécois de descente et de Super G à la retraite, 40 ans... Carl Labrie, photographe de Québec, 55 ans... Pierre Léveillé, ex-directeur de Laurier Québec et grand golfeur à ses heures... Steve Gendron, acteur québécois, 40 ans... Guillaume Vigneault, écrivain québécois, 51 ans... Samantha Sang, chanteuse australienne, 70 ans... Carole Laure, actrice et chanteuse, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 août 2011: Edmond Loupret (photo), 83 ans, conseiller municipal, district numéro 2, à la Ville de Québec sous l'administration Jean Pelletier, de 1981-1989, et maire suppléant du 1er décembre 1987 au 29 février 1988... 2019: Toni Morrison, 88 ans, seule auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature... 2018: Charlotte Rae, 92 ans, actrice américaine, comédienne et chanteuse, dont la carrière s'étendait sur six décennies... 2017: Victor Désy, 85 ans, acteur québécois qui a doublé de nombreux films, prêté sa voix entre autres à Danny Glover, à Morgan Freeman et à James Earl Jones... 2016: George Mendenhall, 99 ans, professeur émérite américain... 2015: Antti Leppänen, 67 ans, gardien de but élu au temple de la renommée du hockey finlandais... 2014: Marilyn Burns, 64 ans, actrice américaine... 2013: Shawn Burr, 47 ans, carrière de 16 saisons dans la LNH (Detroit)... 2012: Roland C. Wagner, 51 ans, écrivain français de science-fiction... 2009: Jean-Marie Benoît, 54 ans, compositeur québécois... 2008 Georgette Lacroix, 87 ans, femme de tête et animatrice radio... 1962: Marilyn Monroe, 36 ans, actrice américaine.