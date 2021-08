BOUCHARD, Claire



Au CHUL, le 9 juillet 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé madame Claire Bouchard, conjointe de feu Claude Leclerc, fille de feu Jeanne-D'Arc St-Pierre et de feu Roland Bouchard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Ginette (Claude Poulin) et Martine; ses neveux : Maxime Poulin (France Bonneau) et Francis Poulin (Stéphanie Durand); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Leclerc : Andrée (Denys Gaumond), Guy (Julienne Turmel), Benoit (feu Magella Carreau), Micheline (feu Ghislain Savoie), Carole (Vital Landry) et Raymonde Turmel (feu Marcel Leclerc); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier André Lacroix, Benoit et Micheline Leclerc pour leur aide et leur soutien inestimables.