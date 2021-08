FOURNIER, Jean-Louis



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 31 juillet 2021, à l'aube de ses 81 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Fournier, époux de madame Ginette Fournier. Fils de feu dame Antoinette Bossé et de feu monsieur Honorius Fournier, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son épouse, il laisse dans le deuil le fils de celle-ci : Ghislain Groulx (Sonia Dubreuil) et leurs enfants Nancy et Liam; son frère Yvon (Gaby Bolduc), sa sœur Lucette (feu Raymond Gaudreau). Il était aussi le frère de feu Gérardine (feu Jean-Guy Morin) et feu Line (Vitaline). Il laisse également ses neveux et nièces; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Jacques, Guy (Francine Girard), Carole (Anton Huppenthal), Andrée (Gaétan Nicole), René (Suzanne Poitras) et leur famille; sa cousine Lise Bossé (feu Richard Führ) ainsi qu'autres parents et ami(e)s, en particulier Roger et Lucien Ouellet. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel des CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet et de Saint-Jean-Port-Joli, à son médecin Dr Louis Grondin qui l'a suivi durant de nombreuses années et plus récemment le Dr Jacques Rivest, ainsi qu'au Dre Michèle Morin gériatre, pour toute l'attention portée et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, G1M 3H6. https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi à compter de 12 h30.suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " sous les étoiles ".