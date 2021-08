FAUCHER, Gemma Defoy



À l'hôpital Laval, (IUCPQ), le 22 juin 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée, madame Gemma Defoy, fille de feu monsieur Eusèbe Defoy et de feu madame Alma Bussières et l'épouse de feu monsieur Omer Faucher. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Faucher laisse dans le deuil, ses enfants: Denise Faucher (Serge Lizotte), Françoise Faucher (Michel Pageau), Micheline Faucher (Gaston Pageau), Jean-Pierre Faucher (Léona Genois), Jean-Yves Faucher (Andrée Gagnon), Jacques Faucher (Diane Gobeil), Michel Faucher (Guylaine Paquet) et Hélène Faucher (Johanne Blouin); ses petits-enfants: feu Serge Cantin, Daniel, François (filleul) et Bertrand Pageau; Sébastien (filleul) et Mathilde Pageau; Mathieu Faucher; Marc, Cathy et Luc Faucher; Dominic et Alexandre Faucher et feu Jessica Ouellet; ses arrière-petits-enfants: Vincent, Audrey, Julie-Ann, Loïc, Maryline, Étienne, Laurence, Justine, Gustave, Dorothée, Antoine, Camille, Hubert, Emma, Éliane et Alexis; ses arrière-arrière-petits-enfants: Jules, Charles, Félix, Louis et Alice; sa filleul: Nicole Boilard (Mike Sulliven); sa sœur et ses frères: Carmen (feu Georges H. Boilard), Jean-Guy Defoy (Huguette Pépin) et feu Paul-Eugène Defoy (feu Louise Proteau); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Faucher ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Remerciements au personnel de l'hôpital Laval, 3e étage, soins palliatifs, pour les bons soins et leurs humanisme. Nous remercions, également, le Dr Charles Desjardins pour son dévouement, son écoute et son professionnalisme.Les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest et Fille Ltée, Pont-Rouge. La direction des funérailles a été confiée à laVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.