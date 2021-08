DROLET, Marcel



À l'hôpital régional de Portneuf, le 29 juillet 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Marcel Drolet, époux de dame Monique Denis, fils de feu monsieur Lauréat Drolet et de feu dame Elmina Moisan. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lale mercredi 11 août 2021 de 19 h à 22 h, en présence du corps.et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Drolet laisse dans le deuil : ses enfants : Lyne (Alain Martel), Diane (Mario Trudel), Martine et Nancy (Éric Gingras); ses petits-enfants : David (Isabelle), Marie-Ève (Pierre-Hugues), Valérie (feu Steven), Suzie (Pier-Olivier), Pascalain (Stéphanie), Véronique (Maxime), Tomy (Marilou), Marianne (Francis) et Raphaël; ses neuf arrière-petits-enfants; ses sœurs : feu Lucienne (feu Henri Cantin), feu Cécile (feu Paul-Henri Voyer), feu Régina (feu Bruno Ouellet), Marguerite (feu Joseph-Georges Genois, Marcel X. Voyer), feu Thérèse (feu Maurice Voyer), feu Yvette (feu Lucien Pelchat) et Jeannine (feu André Denis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denis : feu Maurice (Caroline Barrette), feu André (Jeannine Drolet), Pierrette (Johnny Paquet) et feu Fernand, la famille Lapointe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC de Saint-Raymond ainsi que les soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé de Portneuf : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.