ZOLTVANY, Yves



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur Yves Zoltvany survenu au Centre d'hébergement de Limoilou, le 21 juillet 2021, à l'âge de 86 ans. Il était le fils de feu monsieur Bela Zoltvany, artiste sculpteur Hongrois et de feu dame Élianne Fortier de Sainte-Marie de Beauce. Il demeurait à Québec.Monsieur Zoltvany était historien et professeur à la Faculté des lettres de l'Université Laval de 1975 à 1985. Il a été confié à la Maison funéraire Lépine Cloutier. Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles et ses cendres iront reposer dans le lot familial du Cimetière de Sainte-Marie.