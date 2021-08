SANFAÇON, Pierre



À la Marina de Tadoussac, le 21 juillet 2021, à l'âge de 57 ans est décédé subitement monsieur Pierre Sanfaçon, conjoint de madame Francine Goupil. Il était le fils de feu madame Thérèse Ratté et feu monsieur Louis-Paul Sanfaçon. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraL'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Monsieur Sanfaçon laisse dans le deuil sa conjointe Francine Goupil ; ses enfants : Patrick (Amélie) et Julie (Steve); ses petits-enfants : Marie-Pier (Louis-Philippe), Gabrielle, Kiev et Coralie; sa sœur Sylvie (Jean-Guy Barbeau) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs Diane Goupil, Robert Goupil (Monique Lavigne) et Jean-Pierre Goupil (Linda Picard), tous les membres de la famille Ratté, de la famille de feu Mme Jeannette Labranche et de la famille Goupil et des tantes, oncles, cousins, cousines des familles Sanfaçon, Auclair et Ampleman ainsi que de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital des Escoumins et de la Marina de Tadoussac. Un merci tout spécial à la "Nurse". Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca