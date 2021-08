DROLET, Monique



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 29 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Monique Drolet, épouse de feu monsieur Pierre-Paul Genest. Elle était la fille de feu monsieur René Drolet et de feu madame Jeanne Drolet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 7 août 2021 de 12 h 30 à 13 h 30.et de là au cimetière St-Charles Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Anne Jobidon), Claude (Julie Nadeau), Benoit (Nathalie Alain), Renée, ainsi que ses petits-enfants : Alexandre, Samuel (Rima Ryan), Stéphanie, Valérie, Olivier, Coralie, Elfée, Léo, Adelynn, Zéphyr et Nathan, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère : Yvon. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Foyer de Charlesbourg pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.