BUSSIÈRES, Rosaire



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 15 décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé monsieur Rosaire Bussières, époux de feu madame Jeannine Ouellet, fils de feu madame Yvonne Cantin et de feu monsieur Léonidas Bussières. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, son épouse feu Jeannine Ouellet; ses frères : feu Rolland (feu Thérèse Roberge) et Wilfrid (feu Antoinette Bédard); ses neveux et nièces: Ghyslaine, Jacques, Claude et Carole; de nombreux cousins et cousines et plusieurs ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence de la Villa Montcalm et au Docteur l'Espérance pour leurs bons soins. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 13 h 30,Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Unité des soins palliatifs pédiatriques https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DS1/8