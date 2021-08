Federer, Zverev et Raonic ne seront pas à Toronto

Les têtes d’affiche Roger Federer et Alexander Zverev de même que le Canadien Milos Raonic se retirent tous du tournoi masculin de l’Omnium Banque Nationale qui aura lieu la semaine prochaine à Toronto.

« J’ai le cœur brisé de devoir me retirer de l’Omnium Banque Nationale, a notamment indiqué Raonic, dans un communiqué transmis par Tennis Canada, jeudi. Après une année et demie longue et éprouvante, j’attendais avec impatience de pouvoir jouer à la maison, devant les amateurs canadiens. (...) Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais je devais faire le bon choix pour pouvoir me rétablir et revenir sur le terrain le plus tôt possible. »

Le Canadien Raonic se remet effectivement d’une blessure.

« Nous sommes évidemment très déçus que Milos [Raonic], Alexander [Zverev] et Roger [Federer] ne participent pas au tournoi de Toronto cette année , a pour sa part commenté Karl Hale, directeur de l’Omnium Banque Nationale de Toronto. Pour Milos en particulier, car nous savions qu’il avait très hâte d’évoluer à la maison devant ses partisans. Nous comprenons cependant leur décision et nous leur souhaitons bonne chance pour le reste de la saison. Nous espérons qu’ils reviendront à Toronto dans deux ans. »

Zverev a récemment récolté la médaille d’or des Jeux olympiques de Tokyo et a besoin de temps pour récupérer. L’Allemand avait été couronné champion de l’édition 2017 de l’Omnium Banque Nationale en signant un gain aux dépens de Federer, à Montréal.

Federer soigne pour sa part une blessure à un genou qui l’empêche de participer au tournoi de Toronto. Parmi les autres forfaits, il y a ceux de Matteo Berrettini et Pablo Carreno Busta. À la suite de ces retraits, John Millman, Sebastian Korda, Jan-Lennard Struff, Lloyd Harris et Benoît Paire accèdent au tableau principal.