Festival d’opéra de Québec: prestations inattendues

Ils surgissent de nulle part ou débarquent à l’improviste avec leurs voix de soprano, de ténor, de baryton et de mezzo-soprano. Un contingent de jeunes chanteurs anime Québec et les environs à l’occasion du Festival d’opéra de Québec.

La dixième édition de cet événement tire à sa fin avec une dernière représentation, jeudi soir, des Leçons de Maria Callas au Diamant.

Il est toutefois possible, jeudi et vendredi, de tomber sur des performances surprises de la Brigade lyrique sur des sites extérieurs autour de la ville de Québec. On peut aussi voir apparaître de jeunes artistes offrir de courtes prestations en mouvement.

Et pour les apprécier, il faut être chanceux ou être au bon endroit. Ces prestations ne peuvent être annoncées afin d’éviter les attroupements en temps de pandémie.

Les sopranos Stéphanie Lavoie et Émilie Baillargeon proposent le spectacle déambulatoire Prima donna en cavale, où elles interprètent un pot-pourri d’une quinzaine de minutes avec des airs des opéras Carmen, Faust, Lakmé et L’air des bijoux de La vie parisienne.

« Les personnages sont farfelus et très humoristiques. On arrive avec nos costumes et nos chapeaux. C’est super coloré et les gens savent tout de suite qu’il va se passer quelque chose d’intéressant. La réaction des gens, jusqu’à maintenant, est vraiment super. On leur fait découvrir quelque chose de nouveau », a lancé la soprano, lors d’un entretien.

La Brigade sur l’île

La Castafiorette débarque en ville et Le chanteur sérénade sont les autres spectacles déambulatoires qui sont offerts.

Mercredi midi, à l’Espace Félix-Leclerc, sur l’île d’Orléans, Hugo Laporte, Sarah Bissonnette et le pianiste Jean-François Mailloux ont interprété, devant une soixantaine de personnes, des airs d’opéra connus.

Il s’agit d’une première participation à la Brigade lyrique pour le baryton.

« Le public est moins nombreux, mais les ovations sont plus chaleureuses. Ça serait encore mieux si les représentations pouvaient être annoncées », a-t-il lancé, avant que la Brigade se déplace pour offrir trois autres prestations sur l’île d’Orléans.