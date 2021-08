Lauriane Genest: une athlète déterminée, salue Lehouillier

Les prouesses de Lauriane Genest à Tokyo ont rempli de fierté le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui a été témoin de la détermination qui anime l’athlète depuis des années.

La Ville de Lévis avait sur son écran radar la jeune prodige depuis plusieurs années, a rappelé le maire. En 2016, avant même qu’elle soit connue, elle lui remettait d’ailleurs la bourse «espoir», pour l’encourager dans sa passion pour le sport.

En 2017, c’est la bourse relève qui lui était remise, puis en 2018, 2019 et 2020, voyant son potentiel, les bourses d’excellences lui étaient décernées.

Gilles Lehouillier était donc «plus qu’heureux» de voir la cycliste faire la fierté du pays en remportant le bronze dans l’épreuve du keirin jeudi.

« C'est l'accomplissement d'une vie! »



«C’est sûr qu’à un moment donné, on s’y attend puis on ne s’y attend pas, parce que vous avez vu aux Jeux olympiques, on est même plus dans les fractions de seconde, on est rendu dans les millièmes de seconde, ça n’a pas d’allure comment l’athlète doit performer et à des degrés tellement infimes, alors à un moment donné, on se dit, est-ce que la personne peut gagner?», a raconté le maire.

«Moi, j’avais confiance, a-t-il poursuivi, parce que je me souviens de Lauriane Genest comme une personne déterminée. Je me souviens de ça, à l’époque, surtout quand elle a accédé à l’excellence en 2018, 2019, 2020. On sentait cet élément-là. Honnêtement, c’est une personne qui avait l’air déterminée et je pense que la détermination y fait pour beaucoup», a souligné le maire.

Gilles Lehouillier surveillera aussi de près la performance de Gabrielle Carle, une autre récipiendaire de la bourse d’excellence à Lévis en 2016, qui pourrait remporter l’or ou l’argent dès demain en finale avec l’équipe canadienne de soccer.

