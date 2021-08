Le scénario du pire encore retenu

Signe que le scénario d’une congestion monstre n’est pas exclu, les autorités municipales à Québec et à Lévis reviennent avec le même plan de match pour le deuxième blitz de travaux sur le pont Pierre-Laporte qui débute à la fin de ce week-end, même si le premier s’était plutôt bien déroulé.

À Lévis, les cartes tapissées de rouge qui prédisaient un trafic cauchemardesque n’ont pas été jetées à la poubelle.

La Municipalité préfère être prête à affronter le pire scénario, en espérant qu’il ne se concrétise pas, selon Luc de la Durantaye, coordonnateur municipal de la sécurité civile.

« On n’a pas le choix, parce que notre priorité, c’est la sécurité de nos citoyens et la sécurité des gens qui sont en transit sur le territoire », mentionne-t-il, en estimant que la « discipline » et la « résilience » des automobilistes et des entreprises seront une nouvelle fois des facteurs cruciaux.

Les travaux visant à refaire la membrane d’étanchéité du pont Laporte reprendront dimanche à 22 h, pour un maximum de dix jours.

Avec une seule voie disponible dans chaque direction au lieu de trois sur l’infrastructure, « on ne peut pas faire autrement qu’anticiper qu’il va y avoir des enjeux de trafic importants », dit M. de la Durantaye.

Dans cet esprit, les villes de Québec et de Lévis ont décidé de remettre en œuvre l’essentiel des mesures qui avaient été prises la première fois, comme les corridors réservés, une présence policière augmentée et une coordination accrue entre les divers acteurs.

Appel à la collaboration

Pour leur part, les citoyens sont invités à ne traverser les ponts que pour des raisons essentielles, à utiliser des solutions alternatives comme le transport collectif, et les entreprises, à faciliter le télétravail et à ajuster les horaires de leurs employés.

À la raffinerie Jean-Gaulin d’Énergie Valero, où transitent en moyenne 350 camions par jour, on préfère jouer de prudence.

« On a remis en place les mêmes mesures, soit la réservation de chambres d’hôtel pour les gens qui sont de la rive nord, et le télétravail pour le personnel de l’administration. On n’a pas pris de chance », dit la porte-parole, Marina Binotto.

Prêt à tout

« On est prêt à toute éventualité », indique aussi Francis Brisebois, de Dessercom, qui a prévu deux ambulances supplémentaires sur chaque rive.

À la Corporation des parcs industriels du Québec, le président du conseil d’administration, Pierre Dolbec, a confiance que les entreprises et les citoyens y mettront du leur encore une fois.

« Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont habitués de traverser le pont. Ils savent pertinemment que s’ils ne font pas l’effort qu’ils ont fait la première fois, ils vont se claquer des 1 h 30, 2 h d’attente », souligne-t-il.

Les travaux

Débutent dimanche 22 h

D’une durée maximale de 10 jours

Une seule voie ouverte dans chaque direction en tout temps

dans chaque direction en tout temps Visent à changer de la membrane d’étanchéité et de l’enrobé bitumineux sur le tablier en direction sud

Parés à toute éventualité

« C’est sûr que si les gens font fi des travaux et qu’ils maintiennent leurs habitudes de déplacement, on va faire face à des défis majeurs sur le réseau routier. »

– Luc de la Durantaye, coordonnateur municipal de la sécurité civile à Lévis

« Il y a une très belle collaboration et une très belle coordination entre les services d’urgence et le ministère des Transports, donc si jamais une force majeure survenait sur une des deux rives, on serait en mesure de répondre adéquatement. »

– Francis Brisebois coordonnateur aux communications, Dessercom

« Je pense que les gens de Québec et de la rive sud ont démontré qu’ils sont capables réellement de faire les choses adéquates pour aider quand des situations qui sortent de l’ordinaire se présentent. »

– Pierre Dolbec, président du CA de la Corporation des parcs industriels du Québec

« Ces entraves auront des répercussions majeures sur la circulation et une forte congestion est anticipée de part et d’autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec. »

– Communiqué du ministère des Transports