Les écolos protecteurs des animaux sont risibles

Je n’en suis pas revenue d’apprendre que la grève dans les abattoirs d’Olymel avait forcé les producteurs de poulets à abattre plus d’un million de ces petites bêtes sans qu’aucun « supposé protecteur de la faune » ne se fasse entendre publiquement.

Comme ils étaient montés aux barricades pour empêcher la Ville de Longueuil d’abattre 30 cerfs de Virginie de trop dans un parc public l’an dernier, ça me fait conclure que, là comme ailleurs dans notre société, les gros remportent toujours la mise, même chez les gens supposément plus verts que verts.

Anonyme

Je trouve que cette incohérence mérite d’être soulignée. J’imagine qu’on est resté indifférent au sort de ces poulets parce que ce sont des bêtes d’élevage qui en fin de compte servent à enrichir des producteurs. C’est beaucoup plus digne de se draper de vertu quand on refuse de voir ce que coûtent à l’environnement et au citoyen payeur de taxes des animaux sauvages en surpopulation.