Le groupe Québecor a vu ses revenus augmenter de près de 13 % au deuxième trimestre de l’exercice en cours grâce, notamment, à la bonne performance de ses filiales Vidéotron et TVA.

Les revenus de l’entreprise pour la période de trois mois terminée le 30 juin dernier ont été de 1,13 milliard $, en hausse de 127,4 millions $, ou 12,7 %, par rapport à la même période de 2020.

Le secteur Télécommunications du groupe, a affiché une croissance de 59,3 millions $, ou 6,8 %, de ses revenus par rapport à l’an dernier avec, notamment, une progression importante de Vidéotron en équipements filaires, en services et équipements mobiles et en accès internet.

«Les succès obtenus par Vidéotron tiennent à la fois de notre offre de solutions innovantes, d'une expérience client unique et, avant tout, de la robustesse de nos réseaux filaire et mobile, a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. D'ailleurs, nous sommes très fiers d'en faire bénéficier un nombre toujours grandissant de consommateurs, comme en font foi les 125 500 (8,9 %) nouveaux clients connectés à nos services en téléphonie mobile et les 60 900 (3,5 %) nouveaux utilisateurs à nos services internet au cours des 12 derniers mois.»

M. Péladeau a en outre souligné le partenariat de Vidéotron récemment annoncé avec les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec pour le branchement de foyers à internet haute vitesse dans diverses régions. «À terme, soit le 30 septembre 2022, environ 37 000 nouveaux foyers québécois pourront ainsi profiter du réseau fiable et performant de Vidéotron ainsi que d'une gamme de produits et services de connectivité et de divertissement sans égale.»

Quant au Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau a mentionné que «la reprise des activités au sein de ses différents secteurs [lui] a permis [...] d'afficher une hausse de ses revenus de l'ordre de 55,6 millions $ (53,5 %) [...], notamment en raison de la croissance importante des revenus publicitaires provenant du Réseau TVA et des chaînes spécialisées».

Il a souligné que «les parts de marché totales de Groupe TVA ont atteint 42,6 parts» et que «la chaîne spécialisée TVA Sports s'est notamment démarquée par sa croissance exceptionnelle de 5,0 parts, principalement en raison de l'excellente performance des Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey». «Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels a de plus pleinement repris ses activités.»

L’ensemble du secteur Média de Québecor a ainsi pu enregistrer une augmentation de ses revenus du deuxième trimestre, qui sont passés de 132,7 millions $ l’an dernier, à 198,2 millions $ cette année.

Le secteur Sports et divertissement a quant à lui affiché des revenus de 33,5 millions $ au deuxième trimestre du présent exercice, en hausse par rapport à 25,9 millions $ l’an dernier pour la période correspondante.

«Ces excellents résultats nous ont également permis de générer une hausse de 3,7 % de nos flux de trésorerie d'exploitation», a ajouté M. Péladeau.

Côté profits, le groupe Québecor a réalisé un bénéfice net de 124,7 millions $ pour la période de trois mois terminée le 30 juin dernier, contre 174,0 millions $ l’an dernier pour la même période.