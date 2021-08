Rimouski: se faire vacciner entre deux chansons

Les Grandes Fêtes TELUS débutent jeudi soir sur la scène du parc Beauséjour à Rimouski et les autorités de la santé ont décidé de profiter de l'occasion pour mousser la campagne de vaccination.

Alors que quelque 4000 spectateurs sont attendus chaque soir sur le site du festival, le Vacc-I-Express, l’autocar aménagé en clinique mobile de vaccination, sera sur place pour les trois prochains jours.

Précisons qu'au Bas-Saint-Laurent, il ne reste plus que 290 jeunes de 18 à 24 ans à rejoindre pour atteindre l'objectif de 75 % de couverture vaccinale dans cette tranche d'âge.

«La clientèle qu'on voit le plus dans le Vacc-I-Express, c'est 18-40 ans alors on remarque qu'on va répondre à un besoin. Les gens nous le disent: «Je n'aurais pas été en centre de vaccination», ce sont des gens qui n'auraient pas pris de rendez-vous, qui ne veulent pas attendre, alors ils arrivent ici sans rendez-vous et après 30 minutes ils repartent», a souligné Jean-Philippe Levasseur, le coordonnateur de la vaccination contre la COVID-19 au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les vaccins Moderna et Pfizer BioNTech sont offerts en première ou en deuxième dose. Ainsi, les 12 ans et plus peuvent se faire vacciner.

«Pour les Grandes Fêtes TELUS, on a ajouté du personnel pour ne pas avoir à refuser personne. Alors on sera capable de vacciner plus de 200 personnes par soir», a souligné M. Levasseur.

Depuis le début juillet, le Vacc-I-Express a parcouru plus de 3300 kilomètres sur les routes du Bas-Saint-Laurent. Jusqu’à maintenant, 1374 personnes se sont fait vacciner à bord de l'autocar, soit 291 premières doses et 1083 deuxièmes doses.

La tournée du Vacc-I-Express va se poursuivre jusqu’au début septembre.

Précisons que la campagne de vaccination va bon train au Bas-Saint-Laurent qui est actuellement la troisième région administrative la plus vaccinée du Québec. 74 % des Bas-Laurentiens de 12 ans et plus ont reçu leur deuxième dose de vaccin.

