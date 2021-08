Scandale des Astros: il faut en revenir, dit Joey Votto

Le joueur de premier but des Reds de Cincinnati Joey Votto semble exaspéré d’entendre parler du scandale des signaux volés des Astros de Houston et surtout, des réactions virulentes de certains à ce sujet.

• À lire aussi: Les Astros marqués au fer rouge

Aux yeux du cogneur canadien, il est temps de passer à autre chose. Cette semaine, la formation texane était de passage au Dodger Stadium, où la foule locale lui a réservé un accueil brutal. Ayant vaincu Los Angeles en Série mondiale 2017, soit l’année marquée par l’instauration d’un système de tricherie qui a mené à des suspensions de la part du commissaire Rob Manfred, les Astros ont été copieusement hués. Ils ont également été la cible de cris de ralliement hostiles, tandis qu’une cannette gonflable – référence directe à un objet utilisé dans le cadre du stratagème – a été lancée sur le terrain..

«[Pour ce qui est de la véracité des accusations], il n’y a aucun doute. Cependant, je n’achète pas l’idée selon laquelle ils sont les seuls à commettre des gestes répréhensibles», a déclaré Votto au balado «Dan Patrick Show», mercredi.

D’ailleurs, le joueur des Reds a de la compassion à l’égard d’un des athlètes les plus en vue chez les Astros, à savoir Jose Altuve, récipiendaire du titre du joueur par excellence de la Ligue américaine en 2017.

«Je l’apprécie beaucoup, a-t-il admis. J’ai eu plusieurs conversations avec lui. On se parle de présences au bâton presque tout le temps. [...] Il m’a dit qu’il n’avait pas été impliqué dans cette histoire et je dois le croire personnellement. J’assume qu’il dit la vérité, donc je vais le croire et nous regarderons vers l’avant pour la suite.»

Heureusement pour le club de Houston, le passage à Los Angeles était long de seulement deux matchs. Ayant gagné 3 à 0, mardi, il s’est incliné 7 à 5 le lendemain.

À VOIR AUSSI