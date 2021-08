Toni Collette épate malgré tout

Visiblement, il n’y a aucun rôle dans lequel Toni Collette ne réussit pas à briller. L’actrice démontre une fois de plus l’étendue de son talent en rendant le film Le grand pari mémorable, malgré une prémisse prévisible et formatée.

Disons-le franchement, peu d’acteurs auraient réussi à élever ce Grand pari (ou Dream Horse, dans sa version originale) au-delà du lot de ces films où un cheval – ou un autre animal – triomphe malgré les pronostics. On en a vu des dizaines dans le passé. Et il devient, avec raison, difficile de se démarquer.

Pas que l’histoire vraie que le film recrée soit banale. Celle de Jan Vokes, serveuse galloise sans histoire ni expérience ayant réussi à mener son poulain jusqu’aux courses hippiques, est inspirante. Et elle a le potentiel d’être divertissante. Mais pour y arriver, elle doit tomber dans les bonnes mains.

Sentiers battus

Malheureusement, le cinéaste Euros Lyn – qui signe ici son premier long-métrage après avoir fait ses classes au petit écran – s’entête obstinément à rester bien confortablement dans les sentiers battus, en plus de multiplier les mièvreries superflues.

Si ses scènes de course sont visuellement attrayantes et dynamiques, sa réalisation manque ailleurs grandement de tonus et de subtilité. On sent chaque mécanique, chaque ficelle tirée dans l’espoir de susciter une émotion ou une quelconque réaction chez le cinéphile. Et ça, ça peut devenir très agaçant.

Mais c’est là qu’entre en jeu Toni Collette. L’actrice australienne parvient à insuffler charisme et aplomb à ce Grand pari, nous permettant au final de passer outre à certains manquements techniques ou narratifs.

Le grand pari (3/5)

Un film d’Euros Lyn

Avec Toni Collette, Owen Teale et Damian Lewis.

À l’affiche...