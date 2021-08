«Trois fois par jour & vous»: le nouveau métier de Marilou

Cuisiner, c’est une chose. Cuisiner devant la caméra, en maintenant une conversation avec un(e) invité(e) tout en surveillant la cuisson des aliments du coin de l’œil et en ne tâchant d’oublier aucune question ou information, c’en est une autre. Marilou l’a rapidement appris sur le plateau de sa nouvelle émission, «Trois fois par jour & vous»!

En riant, la nouvelle tête d’affiche de Zeste et TVA se remémore le premier enregistrement de son magazine télévisé, dans le décor installé à sa boutique Trois fois par jour, à Longueuil. Un décor à son image, blanc et épuré, un style non seulement devenu sa marque de commerce au fil du temps, mais qui correspond réellement à ses goûts véritables et à sa personnalité.

«La première prise, quand le réalisateur a dit "action!", j’avais envie de dégueuler, relate Marilou. Je ne sais même pas comment j’ai fait! (rires). Mon premier invité était Alexandre Champagne (son ex-mari et père de sa première fille, NDLR), et je me sentais un peu protégée, parce que je suis vraiment à l’aise avec lui.»

Créative

Il aura fallu huit ans d’expérience à Marilou aux commandes du projet Trois fois par jour pour qu’elle accepte finalement d’avoir sa propre émission de cuisine à la télévision. Jusque-là, elle n’était pas prête, encore échaudée par le milieu du «show-business» qui l’avait passablement ébranlée lorsqu’elle était une jeune chanteuse.

«Une chance que j’ai attendu, parce qu’il y a trois ans, je n’aurais pas été capable d’assumer ça, lance l’entrepreneure de 30 ans. Je ne suis pas une animatrice. Mener une entrevue de fond, avec un sujet que je dois connaître par cœur, et cuisiner en même temps, écouter l’invité(e) tout en évitant que l’asperge calcine, alors que j’ai une très mauvaise mémoire... J’ai vraiment appris un métier! Je ne suis pas une cheffe non plus; quand on me voit couper un oignon, on voit que je n’ai pas la technique. Mais je suis créative, c’est ma force!»

«Une première saison, c’est un peu ingrat, parce qu’à la fin, je commençais juste à être bien. S’il y a une deuxième saison, je voudrais aller encore plus loin», ajoute Marilou, en saluant la patience et le support du réalisateur Charles Martel, qui l’a bien guidée dans cette aventure.

Rencontres

Durant les 30 rendez-vous de «Trois fois par jour & vous», Marilou concoctera des recettes «faciles, gourmandes, simples, sans beaucoup d’ingrédients et rapides à cuisiner», autour d’une table où foisonneront témoignages, informations, anecdotes et émotions.

Elle sera accompagnée, dans chaque tranche de 30 minutes, d’un(e) convive (des spécialistes, ou des personnalités comme Étienne Boulay, France Castel, les sœurs Dufour-Lapointe, Stefano Faita, Patricia Paquin, Phil Roy, Danielle Proulx, Kim Thuy, Félix-Antoine Tremblay ou Noémie Yelle), qui restera avec elle pour toute la durée de l’émission, et avec qui elle démystifiera une thématique précise.

Les troubles alimentaires, l’impact du stress sur l’alimentation, le régime végétalien, les produits locaux, l’alcool et même la neuroscience seront discutés chez Marilou.

Tout ce qui touche de près ou de loin nos assiettes intéresse cette dernière.

«On essaie d’aller le plus possible au fond des choses. Par exemple, dans l’épisode sur l’alcool, je reçois un mixologue qui gagne sa vie en faisant des cocktails, alors que moi, qui ne bois pas d’alcool, je ne bois que des mocktails. On a échangé là-dessus, sans jugement. Dans le sujet de la neuroscience, on a parlé des enfants, du fait que ça prend deux essais à leur cerveau pour aimer le chocolat, et 10 pour aimer le chou de Bruxelles, parce que le cerveau humain est fait pour repousser les choses amères. Car, autrefois, dans la forêt, les petits fruits amers étaient un indicateur de danger. On a aussi des reportages extérieurs en lien avec le sujet de l’émission», termine Marilou, emballée par toutes les rencontres que lui ont permis «Trois fois par jour & vous».

L’émission «Trois fois par jour & vous» sera présentée du lundi au mercredi, à 18 h 30, dès le 6 septembre, à Zeste, et le samedi, à 10 h, dès le 11 septembre, à TVA. Tous les épisodes diffusés à Zeste le seront éventuellement à TVA. Lisez notre entrevue complète avec Marilou dans le Cahier Weekend du «Journal de Montréal» ce samedi, 7 août.