Un blanchissage pour Équipe Québec

Après avoir subi deux défaites consécutives aux mains des ValleyCats de Tri-City, Équipe Québec s’est vengée en remportant le dernier match d’une série de trois par la marque de 4 à 0, jeudi soir, au Stade Quillorama.

Le «Fleurdelisé» se devait de gagner sur le terrain trifluvien pour rester dans la course dans la Division Atlantique de la Ligue Frontier. Équipe Québec (28-33) est derrière les ValleyCats (30-31) et les Boulders de New York (28-32), leurs prochains adversaires, au classement.

Depuis le retour dans la Belle Province de l’organisation, le voltigeur Raphaël Gladu profite pleinement de ses opportunités. Le Québécois a cogné une deuxième longue balle à ses trois derniers matchs et a produit trois points.

En cinquième manche, Jeffry Parra et Gladu ont tous les deux frappé des simples payants.

Miguel Cienfuegos (6-5) a passé les neuf manches sur la butte. Le lanceur d’Équipe Québec a donné huit coups sûrs et retiré sept hommes sur des prises. Jose Cruz (0-1) a perdu sa première décision de la campagne, accordant quatre points sur six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles.

Les «Fleurdelisés» disputeront leurs neuf prochains matchs sur la route, à commencer par une série face aux Boulders à Ponoma, dès vendredi.