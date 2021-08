Avec la réouverture des bars et des restaurants, voilà que nous sont proposés menus revampés et nouveaux établissements. Végétariens, méditerranéens ou hommage au terroir, il y en a pour tous les goûts ! Voici cinq nouvelles tables à découvrir cet été.

Casa Kaizen

Photo courtoisie

Situé sur l’avenue des Pins, le Casa Kaizen offre une ambiance unique, entre Japon et Mexique. Son nouveau menu, entièrement végétalien, offre plusieurs spécialités mexicaines, aussi savoureuses que colorées. Tacos au cactus, délicieux guacamole et cocktails à la tequila, on se régale, qu’on soit végétalien ou pas !

https://casakaizen.ca/

Le Bivouac

Photo courtoisie

Le menu du restaurant Le Bivouac met en valeur notre terroir, avec ses viandes, poissons et plantes sauvages. Une expérience gustative fort intéressante permettant de découvrir la subtilité des aromates de nos forêts et plusieurs spiritueux québécois. Refuge paisible au cœur du Quartier des spectacles, sa terrasse offre une vue imprenable sur la Place des Arts.

https://restaurantbivouac.com/

Vertigo

Photo courtoisie

Ambiance parfaite et service impeccable, le nouveau Vertigo de Brossard attire déjà les foules. Son menu varié proposant des classiques internationaux comble toute la famille, du végé au plus carnivore. Entre les choix de tartares, salades, pâtes et grillades, on se régale en trinquant avec de fabuleux gin tonic aux spiritueux québécois.

https://restaurantsvertigo.com/

Restaurant h3

Photo courtoisie

Grâce à son impressionnante cave à vin révélant des trouvailles québécoises et un menu faisant la part belle aux producteurs locaux, le Restaurant h3 du nouvel Hôtel Humaniti rend un sublime hommage à notre terroir. Accueil chaleureux, plats superbes et délicieux servis dans une ambiance élégante. Un bijou de raffinement au cœur du centre-ville.

https://restauranth3.ca/

Bazart

Photo courtoisie

Espace artistique et gastronomique situé au cœur du site historique du New City Gas dans Griffintown, le Bazart nous transporte dans un univers envoûtant. Une expérience haut de gamme et un régal pour les yeux comme pour les papilles, avec ses grillades de pieuvre, poisson, agneau et autres délices d’inspiration méditerranéenne cuisinés sur feu de bois.

https://bazart.ca/