COVID-19: la quatrième vague s'installe au pays

La quatrième vague continue de frapper le pays, particulièrement en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta, où le nombre de cas a bondi au cours des derniers jours.

«Tandis qu’on assouplit les restrictions partout au pays, nous surveillons de près la hausse de cas de maladie, particulièrement chez les populations non vaccinées», a déclaré l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, vendredi.

«La moyenne nationale d’aujourd’hui pour les 7 derniers jours (du 30 juillet au 5 août) indique quelque 945 nouveaux cas signalés sur une base quotidienne représentant une hausse de 48% de la semaine précédente», a précisé la Dre Tam, en ajoutant que les cas graves de maladie restent toutefois en déclin.

Au cours des dernières 24 heures, l’Ontario a rapporté 340 nouvelles infections. C’est la première fois depuis le 20 juin dernier que la province dépasse les 300 cas quotidiens. La province la plus populeuse du pays a également rapporté 18 décès supplémentaires, dans son bilan vendredi. Au total, 551 678 Ontariens ont contracté le virus et 9392 en sont décédés.

Au Québec, 218 nouveaux cas ont été ajoutés au bilan, vendredi, ainsi qu’un décès. Depuis le début de la pandémie, 378 680 Québécois ont été infectés et 11 241 sont décédés. Les hospitalisations sont toutefois en baisse (57, -3), et 15 personnes se trouvaient aux soins intensifs (-1).

Jeudi, le premier ministre François Legault a confirmé «le début d’une quatrième vague» et l’arrivée du passeport vaccinal.

Ces annonces ont fait bondir les prises de rendez-vous de vaccination: «Hier, 11 519 Québécois ont pris rdv pour leur 1re dose. C’est le double des journées précédentes», a précisé le ministre de la Santé, Christian Dubé, vendredi sur Twitter.

Avec le passeport vaccinal et la 4e vague, les personnes qui ont fait l’effort de se faire vacciner ne doivent pas être privées d’activités. C’est aux retardataires à se conformer. — Christian Dubé (@cdube_sante) August 6, 2021

«Avec le passeport vaccinal et la 4e vague, les personnes qui ont fait l’effort de se faire vacciner ne doivent pas être privées d’activités. C’est aux retardataires à se conformer», a-t-il ajouté.

Au cours des dernières 24 heures, 51 911 Québécois se sont fait vacciner. Au total, 11 356 853 doses ont été distribuées dans la province et 5 091 873 Québécois sont entièrement vaccinés.

La quatrième vague déferle également sur la Colombie-Britannique, qui a rapporté 402 nouveaux cas jeudi. La province n’avait pas affiché un tel bilan depuis la fin du mois de mai.

Même histoire en Alberta où 397 nouvelles infections ont été recensées, jeudi, deux fois plus que la veille (206). Il faut remonter au 9 juin pour atteindre des chiffres au-dessus des 300 quotidiens dans cette province.

De son côté, le Manitoba a ajouté 29 nouvelles infections sur son territoire, ainsi qu’un décès, tandis que la Nouvelle-Écosse compte un cas supplémentaire et le Nouveau-Brunswick six cas de plus. Terre-Neuve-et-Labrador a également rapporté deux nouvelles infections, vendredi.

La situation au Canada

Ontario : 551 678 cas (9392 décès)

Québec : 378 680 cas (11 241 décès)

Alberta : 235 641 cas (2329 décès)

Colombie-Britannique : 151 375 cas (1772 décès)

Manitoba : 57 764 cas (1184 décès)

Saskatchewan : 50 251 cas (581 décès)

Nouvelle-Écosse : 5900 cas (93 décès)

Nouveau-Brunswick : 2414 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador : 1443 cas (7 décès)

Nunavut : 657 cas (4 décès)

Yukon : 623 cas (8 décès)

Île-du-Prince-Édouard : 212 cas

Territoires du Nord-Ouest : 129 cas

Canadiens rapatriés : 13 cas

Total : 1 436 780 (26 657 décès)

