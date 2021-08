Développement durable: la responsabilité aux entreprises, selon les Canadiens

Pour près de 70 % des Canadiens, c’est aux entreprises que revient la responsabilité de résoudre les enjeux reliés au développement durable.

C’est ce que révèle un sondage de l’indice Ernst & Young de l'évolution des habitudes des consommateurs, dévoilé mercredi.

Les Canadiens restent toutefois plutôt motivés à améliorer de façon individuelle des solutions à l’enjeu du développement durable. La plupart des consommateurs (61 %) prévoient accorder davantage d'attention aux incidences de ce qu'ils consomment sur l'environnement, mais 64 % d'entre eux ont plutôt l'intention de mettre l'accent sur le rapport qualité-prix.

Qu'il s'agisse du recyclage ou de la réduction des déchets plastiques (91 %), du compostage (58 %), de l'achat de produits biologiques (49 %) ou de l'utilisation de sacs réutilisables en magasin (88 %), la majorité des Canadiens adoptent un mode de vie plus durable, particulièrement avec la pandémie, où ils ont passé davantage de temps à la maison.

«La maison est devenue un carrefour où les gens travaillent, passent des commandes à faire livrer, font de l'exercice et se divertissent, ce qui leur offre une excellente occasion de faire des choix plus durables qui ont une incidence positive sur leur environnement et la société», a expliqué Daniel Baer, leader, Certification, Produits de consommation et commerce de détail d'EY Canada.

L’étude aborde aussi les barrières rencontrées par les Canadiens qui pourraient les dissuader leur choix de faire un produit favorisant le développement durable. On retrouve entre autres les prix élevés (71 %), la piètre qualité (67 %) et le faible degré de confiance attribuable à des pratiques commerciales trompeuses (66 %).

« Il sera essentiel que les entreprises du secteur des produits de consommation et les détaillants fassent preuve de transparence afin de promouvoir des choix écologiquement viables, surtout auprès des membres des générations Y et Z, car ils ont plus tendance à échanger des informations sur les produits respectueux de l'environnement avec leurs proches, a rajouté M. Baer.

