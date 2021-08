Formation en soins palliatifs

Albatros Lévis offrira, tous les mardis, du 31 août au 23 novembre 2021 à la Salle des Chevaliers de Colomb, 2506, chemin de Charny, Lévis (secteur Charny), une formation de 36 h portant sur les différents aspects de l’accompagnement des personnes en soins palliatifs ou ayant reçu un diagnostic de maladie grave posant une menace potentielle à la vie. Offrez-vous le savoir-faire et le savoir-être qui vous permettront de mieux accompagner vos proches, vos amis, tous ceux qui en ont tant besoin. Les formatrices et formateurs Albatros sauront vous transmettre leurs connaissances et leur expérience quant aux différents aspects de l’accompagnement de ces personnes gravement malades. Aucun préalable n’est requis. Renseignements et inscription : 418 832-9992, poste 353. www.mouvementalbatros.org

La Watford

Photo courtoisie

Amateurs de bières depuis toujours, quatre amis et gars de Québec, partenaires d’affaires (Michel Nadeau, Patrice Lefèvre, Jonathan Lebeau et Luc Grenier), ont donné vie récemment à leurs trois premières bières, microbrassées, issues de l’univers du célèbre tavernier des Etchemins John Watford et de sa fidèle clientèle. Une bière qui ne se prend pas au sérieux, à l’image du p’tit Watford du 4e Rang à Sainte-Rose de Watford (municipalité régionale de comté des Etchemins). Dès maintenant, dans plus de 400 points de vente à travers le Québec, les consommateurs québécois pourront découvrir la Juicy IPA, la West Coast IPA et la Pilsner allemande de fermentation basse (photos). Sur la photo principale, on retrouve deux des quatre créateurs de la Watford, Michel Nadeau et Luc Grenier.

Le « El Gazéboys »

Photo courtoisie

La COVID-19 n’apporte pas que des soucis. Pour un groupe d’amis, membres de la marina de Montmagny, cette période de restrictions a quand même laissé place à la réalisation d’un ponton artisanal, d’une dimension de 20 pieds sur 12 pieds, fabriqué à partir de matériaux seconds et recyclés. Surnommé le « El Gazéboys », l’embarcation est amarrée à la marina de Montmagny et permettra des rassemblements festifs tout au long de l’été, au grand bonheur de ses concepteurs.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 6 août 2006. Tiger Woods (photo) devient, à 30 ans, le plus jeune joueur à avoir compilé 50 victoires sur le PGA Tour avec une victoire à 3 coups sur Jim Furyk au Buick Open à Grand Blanc, Michigan.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Larue (photo), collectionneur d’autos et camions, président de J.A.Larue, 79 ans... Julie Snyder, animatrice et productrice télé, 54 ans... Chantal Beaulieu, présidente de Cible conseils RH... Renate Götschl, skieuse autrichienne, médaillée olympique 2002, 46 ans... Geri Halliwell, ex-membre des Spice Girls, 49 ans... Marc Lavoine, chanteur et acteur français, 59 ans... Yvon Pedneault, journaliste sportif, Journal de Québec, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 août 2020 : Wilbert McClure (photo), 81 ans, boxeur américain, champion olympique aux Jeux olympiques d’été de 1960... 2019 : Me Robert La Haye, 76 ans, avocat criminaliste montréalais bien connu qui avait pris sa retraite en 2015, après une carrière de plus de 40 ans... 2018 : Joël Robuchon, 73 ans, l’un des chefs français les plus célèbres et qui comptait le plus d’étoiles Michelin au monde... 2017 : Jules Dufour, 76 ans, géographe et l’un des premiers à promouvoir la valeur patrimoniale du fjord du Saguenay... 2014 : Norman Lane, 94 ans, céiste canadien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’été de 1948 (canoë-kayak)... 2013 : Jerry Wolman, 86 ans, ex-propriétaire des Eagles (NFL) et bâtisseur des Flyers (LNH) de Philadelphie... 2012 : Marvin Hamlisch, 68 ans, compositeur américain... 2011 : Hélène Rochas, 84 ans, femme d’affaires française... 2009 : John Hughes, 59 ans, réalisateur et scénariste américain... 2008 : Karl Kuehl, gérant des Expos de Montréal en 1976... 1978 : Paul VI, 80 ans, chef suprême de l’Église catholique depuis 1963.