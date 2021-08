La France, d’un bout à l’autre

Je suis en ce moment dans la dernière étape de la rédaction du Guide du vin, édition 2022. Chaque année (j’en suis à ma 15e), je traverse une petite phase de découragement. Un moment d’épuisement physique et moral qui me fait me demander, un peu comme les marathoniens au 34e kilomètre, « est-ce que je vais y arriver ? » Et puis soudain, au loin, le fil d’arrivée. Je m’accroche, je trouve mon second souffle, je fonce. Ce second souffle, chaque année, c’est le chapitre de la France.

J’ai beau affectionner les vins de plein de régions du monde, rien n’y fait, quand j’amorce les dégustations des vins français, toutes régions confondues, j’ai l’impression de rentrer à la maison. C’est d’autant plus marqué, cet été, après 18 mois sans avion ni aéroport. J’en ai donc profité, je me suis offert un voyage en saveurs en France, d’un bout à l’autre, d’ouest en est. Le matin en Alsace, l’après-midi dans le sud-ouest. Envie d’évasion ? Suivez le guide !

Nicolas Grosbois, Gaillac 2019, La cuisine de ma mère... En vacances à Gaillac

13 %

1,9 g/L – Biologique | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 13349800

Nicolas Grosbois est vigneron dans la Loire. En 2016, après avoir perdu 80 % de sa récolte à la suite d’un gel dévastateur, il est allé s’approvisionner en raisins à Gaillac. Sa cuvée a connu un tel succès qu’elle est maintenant en vente en continu à la SAQ. Le 2019 s’appuie sur un assemblage de merlot, de syrah, de duras et de braucol issus de l’agriculture biologique. Un rouge gouleyant, juteux, bourré d’épices et de fruit, que des tanins juste assez serrés encadrent en fin de bouche. Bonne longueur.

Clos la Coutale, Cahors 2019

13,5 %

2,1 g/L | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 857177

Le vin de ce domaine familial situé dans la partie ouest de l’appellation est toujours un cran plus expressif et profond que les autres cahors de cette gamme de prix. Une chair fruitée, gourmande et croquante enrobe des tanins fermes ; les goûts de cerise noire, de bleuet, de poivre et de fleurs se succèdent en bouche et appellent un confit de canard.

Château Eugénie, Cahors 2018

12,5 %

1,7 g/L | ★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 721282

La famille Couture est profondément enracinée dans le Causse, à Cahors, et signe depuis longtemps des vins plus élégants que la moyenne de l’appellation. Sans avoir la générosité d’un vin de Mendoza, le malbec affiche, sur son terroir d’origine, une générosité inhabituelle en 2018. Des tanins ronds et dodus, des parfums intenses de fruits noirs et de violette. Il devrait faire un malheur avec du gibier.

Léon Beyer, Riesling 2019, Réserve, Alsace

12 %

3,6 g/L | ★★★ | $

Code SAQ : 81471

À Eguisheim, la tradition familiale des Beyer se transmet depuis 1580. Aujourd’hui menée par Marc Beyer et son fils, Yann-Léon, la maison reste fidèle à un style sec, pur et tranchant. Né d’un autre été de chaleur, le 2019 n’a rien des rieslings secs quelque peu acerbes que produisait parfois la région il y a une vingtaine d’années. Le fruit est mûr, ce qui se manifeste autant par des saveurs intenses de pêche que par sa texture ample et nourrie, soulignée d’une amertume noble. À moins de 20 $, on achète sans hésiter.

René Muré, Sylvaner 2018, Originel, Alsace

12,5 %

Biodynamique | ★★★★ | $$

Code SAQ : 10656556

Comme leur père avant eux, Véronique et Thomas Muré prennent tous leurs vins au sérieux. Depuis leurs cuvées d’entrée de gamme jusqu’au sublime Clos St-Landelin. Ce sylvaner maintenant à point offre un rapport qualité-prix-plaisir presque imbattable. Sec, mais plein, vineux et gorgé de saveurs de fruits jaunes et de miel, avec une longue finale vaporeuse qui évoque le foin d’odeur. Un peu difficile à trouver dans la région métropolitaine ; si vous êtes en vacances sur les routes du Québec, profitez-en !