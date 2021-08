La littérature se raconte

Le rallye Vieux-Québec littéraire, initié par Québec, ville de littérature UNESCO, met en lumière 25 points d’intérêt et leurs trésors. À travers une foule d’archives étonnantes, recueillies et choisies par la chercheure et autrice Marie-Ève Sévigny, les participants enrichissent leurs connaissances au sujet des lieux qui ont jalonné l’histoire littéraire et la société québécoise. Faits historiques, anecdotes, photos, extraits et citations mémorables offrent un regard neuf sur le quartier. Saviez-vous que la première salle de théâtre de Québec était située au présent emplacement de l’Hôtel Clarendon? Que l’actuel Parc Montmorency, endroit où se trouvait jadis le Parlement du Canada, était autrefois le cœur foisonnant du quartier? Que le premier journal canadien, La Gazette de Québec, a vu le jour là où se trouve maintenant le Château Frontenac?

De la terrasse Dufferin à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec, puis de L’îlot des Palais au Pôle culturel du Monastère des Ursulines, en passant par la Maison de la littérature, le Morrin Centre et plusieurs autres endroits, les participants s’orientent grâce à une carte interactive (rallyevieux-quebeclitteraire.ca) ou imprimée (disponible chez les partenaires). Une exposition à Place D’Youville complète l’aventure, tandis qu’un quiz ludique accompagne le rallye. Des prix de participation offerts par les partenaires sont à gagner chaque semaine jusqu’au 6 septembre.