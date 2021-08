La nouvelle aventure d’Alex Edler avec les Kings

Lorsque la saison 2021-2022 de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’amorcera, le défenseur Alex Edler portera un nouvel uniforme pour la toute première fois de sa carrière.

L’arrière de 35 ans avait jusqu’à maintenant toujours été un membre des Canucks de Vancouver. Il y a un peu plus d'une semaine, il a paraphé une entente d’un an d’une valeur de 3,5 millions $ avec les Kings de Los Angeles.

«Ce sera définitivement bizarre, a indiqué Edler, dans une entrevue accordée au réseau Sportsnet. J’ai été ici pour l’ensemble de ma carrière, je ne connais pas autre chose. Ce sera encore plus bizarre quand je reviendrai à Vancouver. En étant en Suède présentement, j’ai l’impression d’être loin de tout. Je ne réalise donc pas encore que je ne reviendrai pas chez les Canucks et que je vais vivre quelque chose de nouveau.»

Besoin de renouveau

Le vétéran de 15 saisons a révélé qu’il aurait pu être de retour avec le club de la Colombie-Britannique, mais que l’offre des Canucks n’était à son goût.

«Je n’ai aucun mauvais ressentiment par rapport à Vancouver, a-t-il dit. J’ai passé tellement de belles années ici. J’ai tellement de choses pour lesquelles remercier l’équipe. Je comprends qu’il s’agit d’un business. Tout dépend de la situation du club, de ce qu’elle peut offrir à un joueur et du rôle qu’il aura. La décision était toutefois la mienne. Je crois qu’il est le temps pour ma famille et moi de vivre quelque chose de nouveau. Comme joueur de hockey, je voulais essayer autre chose.»

«J’en avais besoin, a ajouté Edler. Je crois que la dernière saison a peut-être aidé ma prise de décision, car ce n’était pas aussi plaisant. C’était une année différente. Il n’y avait pas de partisans et il y a eu la COVID-19.»

Désiré par les Kings

Edler ne s’en cache pas, il n’est plus le joueur dominant qu’il a déjà été. L’an dernier avec les Canucks, il n’a pas été en mesure de toucher la cible et a amassé seulement huit aides en 52 parties. Il s’agit de sa pire campagne sur le plan statistique depuis ses débuts dans la LNH.

«Je n’étais pas une position où je pouvais choisir d’aller jouer avec n’importe quelle équipe que je voulais, a affirmé le défenseur. Il y avait de l’intérêt de quelques clubs.»

«J’ai choisi Los Angeles parce qu’ils m’ont démontré beaucoup d’intérêts, m’ont offert de jouer un gros rôle et m’ont demandé de jouer les mentors pour leurs jeunes défenseurs. Ils me voulaient et croient en moi. C’est énorme. Il s’agit également d’une décision familiale.»

Edler sera de retour à Vancouver dans son nouvel uniforme le 6 décembre prochain.

